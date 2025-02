Ilgiorno.it - Carnevale numero 99. In tremila alla “prima“

In più dihanno sfidato il freddo domenica pomeriggio a Cantù per ladelle quattro sfilate in programma per l’edizione99 delcon i carri più grandi della Lombardia. I sette grandi carri allegorici come da tradizione hanno sfilato nel centro della Città del Mobile chiuso al traffico per l’occasione. Come sempre nelle realizzazioni nate dfantasia dei carristi temi nazionali si sono mescolati a questioni più locali, mafine l’ispirazione e la passione hanno dato vita a creazioni uniche. A sfilare il grande carro de La Maschera “Vedo prevedo, ma non provvedo!“, gruppo del Coriandolo “La legge del menga“, i Bentransema con un enorme Totò per “‘Na tazzulell ’e café da Mario“, il gruppo dei Lisandrin con “Vi racconto una bella storia“, gli Amici di Fecchio con il coloratissimo “Ma chi vogliamo spaventare?“, i Buscait con “Cerchiamo di non perdere il filo“ e i Baloss con il loro carro ispirato ai misteri del mare “In superficie tutto brilla, ma cosa si nasconde sotto?“.