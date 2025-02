Ilrestodelcarlino.it - Carnevale di Fano, Boldi le suona a tutti e la gag col sindaco diventa virale

, 18 febbraio 2025 – Ha lanciato dolciumi dal carro “Carnival story”, hato la batteria e si è pure prestato a una gag colche ha ottenuto su Instagram oltre 120mila visualizzazioni. Massimoè stato il grande protagonista della prima domenica di sfilate, per poi concedersi il momento più toccante in serata, quando al Teatro della Fortuna ha dato vita a uno show speciale, con ingresso gratuito e una raccolta fondi che ha donato 750 euro all’associazione Fede C’è, che si occupa di sostegno emotivo e pratico ai genitori che hanno perso un figlio. L’incontro si è aperto con il ricordo del piccolo Federico Leglib Eugeni, il bimbo fanese di quattro anni scomparso lo scorso settembre per un tumore. “Il sorriso – hanno detto i genitori del piccolo – è una forma di resistenza al dolore”.