Romatoday.it - Carnevale all'Appia Joy Park

Leggi su Romatoday.it

Sabato 1 e domenica 2 marzo arriva l'evento diall'Joy, in via Annia Regilla, 245 (zona Quarto Miglio).L'appuntamento è dalle 10,30 alle 23,30 con street food da tutta Italia, concerti e musica dal vivo, animazione professionale per bambini, performer, artisti dello.