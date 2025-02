Tg24.sky.it - Carnevale a Torino, cosa fare: gli eventi da non perdere

Carlevé ‘d Turin, torna anche quest’anno in città con un ricco calendario di appuntamenti sino al 9 marzo 2025. La storica manifestazione porterà nel capoluogo piemontese l’atmosfera festosa delcon sfilate, carri allegorici, feste in maschera, pupazzi e coriandoli a volontà. Il cuore pulsante delTorinese sarà, come da tradizione, il Luna Park della Pellerina, situato in Corso Appio Claudio. Questo iconico parco divertimenti sino al 9 marzo offrirà oltre 130 attrazioni, tra giostre adrenaliniche, giochi a premio e spettacoli per tutte le età. Un luogo magico in cui grandi e piccini potranno vivere momenti di spensieratezza e divertimento.La Fiera dei ViniQuest’anno, il Parco della Pellerina accoglierà un’interessante novità per tutti gli appassionati di enogastronomia: la Fiera dei Vini.