Carnevale a Roma cosa fare | gli eventi da non perdere

Sfilate, carri allegorici, feste in maschera, pupazzi e coriandoli a volontà: ilnon passa mai inosservato ae nei borghi che circondano la Capitale che scalda i motori per far vivere a grandi e bambini unindimenticabile. Un evento particolare è previsto per sabato 1° marzo lungo il Tevere, quando si svolgerà la IV edizione deltiberino un evento di attività ludica all’area aperta che vede protagonista il fiume lungo le sponde e nell’acqua. L’appuntamento è alle ore 10:00 presso Scalo de Pinedo (metro Flaminio) dove animatori accoglieranno i bimbi mascherati accompagnati dalle famiglie. Alle 11:00 partirà la camminata guidata a piedi delle maschere presenti fino a Castel Sant’Angelo dove ci saranno piccoli premi per tutti. Contemporaneamente in fiume partiranno le canoe, i gommoni e la sfilata degli “animali fantastici del Tevere”.