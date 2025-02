Primacampania.it - Carabinieri arrestano marito e moglie per droga

CAIVANO – Idella stazione di Caivano hanno effettuato un blitz antiin un appartamento di Cardito. I militari hanno perquisito l’abitazione del 43enne Rocco La Scaleia, già sottoposto agli arresti domiciliari.Quando ihanno bussato alla porta, l’uomo e laMaria Arca Basile, si sono resi conto che non si trattava di un controllo di routine e la 39enne ha tentato invano di nascondere dello stupefacente in casa della vicina.I militari hanno bloccato i due e hanno rinvenuto e sequestrato 60 stecche di hashish per 164 grammi e 2 pacchi con all’interno 376 grammi di marijuana.Sequestrati anche 5 blocchi di cocaina per un peso di un chilo e 189 grammi e 58 grammi di crack. Non è mancato il materiale per il confezionamento per lo stupefacente.sono stati arrestati e sono stati trasferiti in carcere.