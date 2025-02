Movieplayer.it - Captain America: il villain di Giancarlo Esposito tornerà, ma stavolta in una serie

Leggi su Movieplayer.it

Nella pellicola attualmente nelle sale,interpreta ilSeth Voelker, a.k.a. Sidewinder ma non sarà l'unica volta che lo vedremo Ora cheè entrato nel Marvel Cinematic Universe, la domanda è: dove lo vedremo la prossima volta? L'attore - noto per i suoi ruoli da cattivo income Breaking Bad, The Boys e The Mandalorian - ha fatto il suo debutto nel MCU sul grande schermo, interpretando un assassino a sangue freddo che cerca di tarpare le ali a(Anthony Mackie) in Brave New World: Seth Voelker, alias Sidewinder della Serpent Society. Il personaggio diè stato aggiunto durante i reshoots, sostituendo Diamondback (Rosa Salazar) e Re Cobra (Seth Rollins) come mercenario della Serpent .