Captain America | Brave New World un leak parla di un cameo tagliato dal film

Newlo si potrebbe considerare un sequel di The Incredible Hulk del 2008. Il secondoMCU in assoluto ha introdotto il generale dell’esercito degli Stati Uniti Thaddeus “Thunderbolt” Ross, sua figlia Betty Ross e il dottor Samuel Sterns, il biologo cellulare mutato nel Leader dopo essere stato esposto al sangue irradiato con raggi gamma di Bruce Banner. 17 anni e 33dopo, l’ex Segretario di Stato Ross sale alla presidenza, Betty si allontana dal padre e Sterns architetta una cospirazione mondiale in che culmina nella trasformazione di Ross in Hulk Rosso.Ma c’è un altro personaggio legato a Hulk che non è stato inserito nel montaggio finale, secondo una sinossi della trama trapelata online mesi fa. Una persona del pubblico che ha assistito a una proiezione di prova ha riassunto accuratamente la trama delin un post di Reddit, poi cancellato, risalente allo scorso ottobre, incluso ilsegreto di Bucky Barnes (Sebastian Stan).