Captain America | Brave New World purtroppo non è il top per rilanciare i film di supereroi

La “Marvel fatigue”, espressione che indica la scarsa voglia di andare al cinema perdi, è diventata un fenomeno diffuso. E il nuovoNewlo sa bene.L'Universo Marvel (MCU) ha raggiunto il suo apice con Avengers: Endgame, che ha incassato quasi tre miliardi di dollari in tutto il mondo ed è stato amato da fan e critica. Da allora, ci sono stati alcuni isolati successi, come il terzo capitolo della serie Guardiani della Galassia, ma nel complesso il pubblico è stato semplicemente sopraffatto dalla massa die serie dell'universo Marvel e ha gradualmente perso interesse, che alla fine è culminato nel flop di The Marvels, che non ha nemmeno recuperato i costi di produzione. La Marvel ha risposto al trend negativo riducendo la propria offerta. Nel 2024, ha fatto uscire solo Deadpool & Wolverine mostrando ai fan che si possono ancora fare degli adattamenti dei fumetti coinvolgenti, e ai produttori che il cinecomic può ancora guadagnare molti soldi.