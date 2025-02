Fanpage.it - “Captain America: Brave New World” non è solo un Marvel, ecco come racconta la crisi geopolitica dell’America di Trump

Il nuovo blockbuster multimiliardario deiStudios riprende le fila di un discorso rimasto in sospeso con The Falcon and the Winter Soldier ed Eternals e regala due ore di godibile baraonda. Ma, per l'ennesima volta, lo studiono confeziona un film che, oltre a intrattenere il pubblico, è anche una inquietante allegoria delle tensioni geopolitiche ed economiche che stiamo vivendo.