Captain America | Brave New World la scena post credits è davvero così brutta?

Leggi su Cinefilos.it

New, laNewè in sala e, mentre i fan sembrano divisi sulla qualità complessiva dell’ultimo film dei Marvel Studios, un aspetto che sembra mettere tutti d’accordo è il fatto che ladel film sia.Seguono spoilerNella, vediamo Sam Wilson (Anthony Mackie) passare dal Raft, la prigione galleggiante dove vengono mandati i supercriminali del mondo, per incontrare il dottor Samuel Sterns (Tim Blake Nelson). Dopo un po’ di tira e molla sul fatto che non condividono lo stesso senso dell’umorismo, The Leader fa qualche vago accenno a misteriosi “altri” per i quali Sam e i suoi Nuovi Vendicatori dovranno prepararsi, apparentemente preparando il prossimo grande film evento dell’MCU, Avengers: Doomsday.