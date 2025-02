Ilrestodelcarlino.it - Capitale della cultura. A Forlì arriva Giuli. Focus sulla candidatura

Sarà il nuovo ministroAlessandroa inaugurare la grande mostra ‘Il ritratto dell’artista’, sabato 22 febbraio a. L’appuntamento è al teatro Diego Fabbri, per la consueta presentazione alla città e alle autorità organizzata dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di, prima del trasferimento ai musei San Domenico per il taglio del nastro (l’esposizione sarà aperta al pubblico il giorno dopo). Una visita densa di significati, visto cheha incontrato il sindaco Gian Luca Zattini appena un mese fa (era il 15 gennaio) a Roma. E proprio in quell’occasione – l’ha rivelato Zattini martedì –per la prima volta ha parlato dell’idea di candidarsi a. Gli stessi intelocutori si rivedono a distanza di un mese, con il ministro che ricambia la visita.