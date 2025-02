Romatoday.it - Cani maltrattati: rinchiusi con la catena in una piccola gabbia

Il muso fuori, in un piccolo spazio lasciato dalla rete. Quasi a cercare di vedere una via di uscita. In queste condizioni è stato trovato un cane nella zona nord di Roma, in uno degli interventi effettuati dai carabinieri tra Prima Porta e Labaro.a Roma NordI controlli.