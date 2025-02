Corrieretoscano.it - Candele e deodoranti per ambiente non sicuri in vendita nel negozio: multa da 26mila euro

Leggi su Corrieretoscano.it

LUCCA – Prosegue la lotta alla contraffazione dei prodotti innei negozi. I finanzieri del comando provinciale di Lucca, nell’ambito delle loro attivita?, hanno eseguito una serie di controlli in vari esercizi commerciali della piana di Lucca.In tale contesto le Fiamme Gialle del gruppo di Lucca sono intervenute in un esercizio commerciale di Altopascio presso il quale, all’esito di opportuni riscontri eseguiti in loco, hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro amministrativo oltre 1400 prodotti traper ambienti risultati non conformi agli standard di sicurezza, determinando una serie di violazioni alle disposizioni del codice del consumo.Difatti, i prodotti in questione seppur provvisti di etichettatura e confezione non riportavano le indicazioni di sicurezza obbligatorie omettendo, tra le altre cose, il paese di origine del produttore, la possibile presenza di materiali o sostanze dannose per uomo-cose-, le eventuali precauzioni e la destinazione d’uso.