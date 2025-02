Lanazione.it - Candele e deodoranti non a norma, maxi sequestro e 26mila euro di multa

Altopascio (Lucca), 18 febbraio 2025 – Circa 1.400 prodotti traper ambienti sono stati sequestrati dalla guardia di finanza di Lucca in un negozio di Altopascio perché non conformi agli standard di sicurezza. I prodotti in questione avevano sì l’etichettatura ma non riportavano le indicazioni di sicurezza obbligatorie omettendo, tra le altre cose, il Paese di origine del produttore, la possibile presenza di materiali o sostanze dannose per uomo-cose-ambiente, le eventuali precauzioni e la destinazione d'uso. Alcuni prodotti inoltre risultavano riportare indicazioni esclusivamente in lingua straniera, in alcuni casi presentando caratteri diversi da quelli convenzionalmente utilizzati nel nostro alfabeto latino. I finanzieri del Comando Provinciale di Lucca hanno elevato un verbale di accertamento per la successiva una sanzione amministrativa (pari a oltre) da parte della Camera di Commercio di Lucca, mentre i prodotti sequestrati saranno distrutti a procedimento concluso.