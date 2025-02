Canada aereo Delta si capovolge sulla pista all’atterraggio | almeno 15 feriti – Il video

Leggi su Open.online

Pauroso incidente nella giornata di lunedì 17 febbraio all’aeroporto di Toronto, in, dove un voloproveniente da Minneapolis si è capovolto su se stesso in fase di atterraggio. Tutte e 80 le persone a bordo sono state tratte in salvo dal velivolo, ha fatto sapere la Federal Aviation Administration (Faa), secondo cui nell’incidente15 di esse rimaste ferite. Fra loro c’è anche un bambino e due persone sono considerate in condizioni critiche, ma non in pericolo di vita. Secondo la Cnn su Toronto spiravano in giornata forti venti, mentre laera parzialmente coperta di neve. L’inquietante incidente arriva a sole tre settimane dallo scontro all’aeroporto di Washington tra un elicottero militare e undell’American Airlines, che portò alla morte di 67 persone – oltre che a poderosi attacchi di Donald Trump contro l’amministrazione Biden e la sua gestione della stessa Faa.