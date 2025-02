Lapresse.it - Canada, aereo della Delta Air Lines si ribalta durante atterraggio: almeno 18 feriti

UnAirpartito da Minneapolis si ètol’all’aeroporto internazionale Pearson di Toronto, in. A bordo si trovavano 80 persone, tutte sopravvissute, ma 18 sono rimaste ferite. Le autorità aeroportuali hanno riferito che itrasportati in ospedale hanno riportato lesioni relativamente lievi.Il capo dei vigili del fuoco Todd Aitken ha spiegato che il personale di emergenza ha raggiunto l’in pochi minuti, aggiungendo che l’intervento è andato “come previsto” e che “la pista era asciutta e non c’erano condizioni di vento laterale”.La Ceo dell’aeroporto Deborah Flint ha dichiarato che due piste dell’aeroporto rimarranno chiuse nei prossimi giorni mentre le autorità indagano sull’incidente.