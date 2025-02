Anteprima24.it - Campi Flegrei, Met: “Si aspetta la strage nel disinteresse nazionale”

Tempo di lettura: 2 minuti“La gestione dell’emergenza neiè ferma in uno stallo politico senza precedenti. Siunanel. Il Governo ha abbandonato la popolazione flegrea, lasciandola in balia di un pericolo crescente senza alcun intervento straordinario per la messa in sicurezza delle abitazioni”.È questa la denuncia di Rossella Solombrino, segretariodel Movimento Equità Territoriale.“Se una situazione simile avesse interessato territori dal Lazio in su, la risposta del governo sarebbe stata immediata e incisiva. Invece, nei, si procede con lentezza e indifferenza, lasciando cittadini e famiglie nell’incertezza più totale.“A distanza di sette mesi dalla nomina del commissario straordinario Fulvio Maria Soccodato, incaricato di garantire la riqualificazione sismica dell’area, poco è stato fatto: i fondi stanziati coprono appena 56 interventi sugli edifici pubblici e, su un totale di 180 milioni, solo 20 sono stati effettivamente trasferiti alla Regione.