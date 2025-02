Anteprima24.it - Campi Flegrei, il geochimico De Vivo: “Non è anomalo l’ultimo sciame sismico, ecco perché”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiNeldei“non c’è niente di” dice Benedetto De, uno dei massimi esperti mondiali di geochimica ambientale. Già professore alla Federico II, Deesclude anche l’idea di segnali precursori di una grande eruzione. “Nella più remota delle ipotesi – dichiara – si potrebbe verificare un’eruzione come quella del Monte Nuovo nel 1538, cioè una piccola eruzione locale molto contenuta”. L’esperto ritiene comprensibile la preoccupazione della cittadinanza. Tuttavia non scorge nulla di abnorme, nell’attuale situazione. “Tutto quello che sta succedendo – spiega – è perfettamente coerente con il nostro modello (Lima et al, 2024*), non c’è nessuna novità per quanto ci riguarda”. Deparla di quanto scritto sulle riviste scientifiche, da 40 anni in qua, da lui e i suoi colleghi.