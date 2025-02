Lanazione.it - Camion in fiamme sull’Aurelia, le fiamme partite dal vano di carico

Braccagni, 18 febbraio 2025 – Incendio questa mattina, 18 febbraio, ai danni un autocarro che transitava sulla corsia sud dell’Aurelia, in prossimità della località Braccagni in provincia di Grosseto. Lesi sono sviluppate neldidel veicolo per ragioni attualmente in fase di accertamento. Il conducente del mezzo, accorgendosi tempestivamente dell'incendio, ha guidato ilverso una piazzola di sosta, attendendo l’arrivo dei Vigili del Fuoco. Gli operatori, adeguatamente muniti di autoprotettori ad aria compressa, hanno prontamente affrontato e domato le, riuscendo a impedirne la propagazione all'intero veicolo.