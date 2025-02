Lapresse.it - Camilla Sanvoisin morta per overdose a Roma, è caccia al pusher

Sul caso di, la ragazza di 25 anniper, si stringe il cerchio intorno allo spacciatore che mercoledì scorso avrebbe venduto la dose di eroina ‘killer’ a Giacomo Celluprica, l’uomo di 35 anni arrestato subito dopo la morte della compagna, trovata cadavere nel relais alla Giustiniana dove i due convivevano da qualche mese.Polizia sulle tracce delSecondo quanto apprende LaPresse la polizia, coordinata dalla procura della Repubblica di, che ha sequestrato subito dopo il decesso i telefoni cellulari della coppia, sarebbe sulle tracce deidai quali Celluprica si riforniva. Le ricerche sono concentrate nella zona di Prima Porta, nella piazza di spaccio di largo Sperlonga e a Ponte Milvio. Il trentacinquenne, trovato in possesso di alcuni flaconi di metadone, in quantità maggiore rispetto a quelli che gli aveva consegnato il Sert, dove era in cura per la tossicodipendenza, è stato arrestato e liberato subito dopo la convalida in tribunale.