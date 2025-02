Camera di commercio italo-germanica |  Industria e competitività focus sugli scenari dopo il voto

Leggi su Ildenaro.it

“Industria e: qualile elezioni tedesche?”: è il titolo del convegno promosso dalladi(Ahk Italien) che si terrà il 26 febbraio, alle ore 17, nell’Aula Convegni di Palazzo Carpegna, in via degli Staderari, 2, Roma.A tre giorni dal risultato delle elezioni tedesche, saranno approfonditi l’evoluzione della Germania post-, lo stato delle relazioni-tedesche e le opportunità e le sfide per il pubblico-privato rispetto allaindustriale. Parteciperà all’evento il Ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, a chiusura dei lavori del convegno in cui si susseguiranno diversi panel di esperti e parlamentari, offrendo una panoramica delle principali questioni politiche e prospettive future per Italia e Germania.