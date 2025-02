Juventusnews24.com - Cambiaso torna titolare in Psv Juve? Il piano di Thiago Motta in vista del ritorno del playoff di Champions: a cosa pensa

Domani sera la Juve andrà in scena in Olanda contro il Psv per la sfida valevole per il ritorno del playoff di Champions League di domani sera: a cosa pensa. Domani sera la Juve andrà in scena in Olanda contro il Psv per la sfida valevole per il ritorno del playoff di Champions League. Si ripartirà dal 2-1 in favore dei bianconeri maturato nella gara d'andata. Thiago Motta potrà contare su un Andrea Cambiaso in più. Il laterale bianconero, tornato a mettere minuti nelle gambe domenica contro l'Inter. Si candida a una maglia da titolare al posto di Savona. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.