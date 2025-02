Juventusnews24.com - Cambiaso recuperato per Psv Juve: ma come sta il terzino? Thiago Motta svela le sue condizioni alla vigilia. Ultimissimi aggiornamenti

di RedazionentusNews24prima diPSV:dice la sua in meritocondizione dei due giocatoriha parlato di Douglas Luiz enella conferenza stampa didi PSV-ntus. Ecco le sue parole in merito alledei due giocatoridel match di Champions League.DOUGLAS LUIZ E– «Douglas non sarà con noi domani e speriamo presto possibile lo sia. Andrea è con noi con la squadra, anche se ieri per precauzione abbiamo fatto un lavoro differenziato. Ma sta benegli altri, tutti disponibili per la partita. Dopo l’Inter non è difficile preparare una partita di questo livello, l’importanza di questa partita la sappiamo bene. Noi veniamo da una vittoria importante in casa con l’Inter e domani pronti per fare una grande partita, completa, su tutti gli aspetti del gioco per meritare il passaggio agli ottavi».