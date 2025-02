Juventusnews24.com - Cambiaso Juve, oggi il provino decisivo in vista del Psv: tutti gli aggiornamenti sulle sue condizioni

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24ilindel Psv:glidell’esterno a un giorno dalla sfida in ChampionsL’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto su Andrea, che come rivelato dantusnews24 nella giornata di ieri ha svolto una seduta differenziata.ci sarà per lui un vero e proprioper testarne lee capire quali siano le sue reali. Thiago Motta vuole comprendere se nelle minuti possa avere o meno i 90 minuti per la sfida contro il Psv.Leggi suntusnews24.com