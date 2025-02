Lanazione.it - “Calunniò Fanini”, chiesti due anni per Mario Cipollini

Lucca, 18 febbraio 2025 – Nuovi guai giudiziari per l’ex campione di ciclismo. Il pubblico ministero di Verona Eugenia Bertini ha infatti chiesto nei suoi confronti la condanna a duedi reclusione al processo intentato da Ivano. L’ex iridato di ciclismo, 57, è imputato davanti al Tribunale di Verona di calunnia nei confronti di Ivano, suo ex patron, per averlo accusato di una tentata estorsione. La sentenza, è prevista per il 28 aprile prossimo. Il reato si prescriverà comunque il prossimo mese di agosto. Una vicenda lunga e articolata che si trascina daaveva querelatoin procura a Verona il 9 marzo 2017, sostenendo che avrebbe minacciato di diffondere notizie inedite sull’utilizzo di sostanze dopanti durante la sua attività agonistica, per ottenere il pagamento dovuto in base a una sentenza del giudice civile di Lucca su contratti di sponsorizzazione non rispettati.