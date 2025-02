Lanazione.it - Calo dei prestiti alle imprese in Toscana: -38% in 13 anni. Il dato provincia per provincia

Firenze, 17 febbraio 2025 – Laè al decimo posto in Italia per ildei. Tra il 2011 e il 2024 la flessione ha superato il -38%, pari a 27,2 miliardi di euro in meno. Secondo i dati elaborati dall’Ufficio studi della Cgia di Mestre su dati Banca d’Italia, la consistenza deiè passata da 71,2 miliardi di euro a novembre 2011 a 44 miliardi a novembre 2024. Lasi posiziona a metà classifica nazionale, registrando una contrazione superiore alla media italiana, che sfiora il -35%. Le province più colpite A livellole la situazione è particolarmente critica a Siena, che registra la maggiore flessione nella regione: -59,1% tra il 2011 e il 2024, con una riduzione deida 7,8 miliardi a 3,2 miliardi di euro (-4,6 miliardi). Segue Livorno, al 22esimo posto, con una contrazione del -45,3% (da 5,1 miliardi a 2,8 miliardi di euro).