Calhanoglu Inter, il turco da soluzione è diventato un problema? I dettagli

di Redazione, ilda risorsa èuna questione spinosa? L’analisi della Gazzetta dello SportHakan, inizialmente considerato un elemento chiave per il centrocampo dell’, si trova ora al centro di discussioni sul suo rendimento al di sotto delle aspettative. Di seguito, l’analisi della Gazzetta dello Sport. ILPUNTO DEBOLE DELL’? –non solo non somiglia più al regista illuminato che guidava l’al successo, ma è finito per diventare il punto debole del centrocampo: dal derby col Milan al derby d’Italia, passando per la doppia sfida con la Fiorentina, Hakan è stato sempre insufficiente e la sua media voto è crollata dal 6,33 delle prime 13 presenze in campionato al 5,12 delle ultime quattro. Non a caso, diversi gol incassati originano da errori del