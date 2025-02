Internews24.com - Calhanoglu flop, ora l’Inter ha un problema: il turco finisce nel mirino e i nerazzurri soffrono

di Redazionein difficoltà di condizione dopo l’infortunio,così fatica di più: ilnon è tornato al topIl Corriere dello sport si sofferma su, il registadeiè in flessione e tutta l‘Inter ne sembra risentire, come visto anche con la Juventus.LA CONDIZIONE – «I problemi li ha spesso risolti, indossando i panni del regista perfetto, ma adesso anche Hakanè parte del. O meglio è uno dei nodi del, con l’aggravio ulteriore di essere il cervello della squadra e quindi di condizionare il gioco in maniera inesorabile in base alle sue prestazioni. Ihanno smarrito la luce del faroe ormai da alcune settimane Simone Inzaghi è diviso tra la necessità di farlo giocare per rilanciarlo al più presto e quella mancanza di condizione che si palesa quando viene mandato in campo».