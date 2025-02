Inter-news.it - Calhanoglu fattore… in negativo per l’Inter! I numeri del calo – CdS

Leggi su Inter-news.it

Hakansta vivendo la sua peggior stagione da giocatore del. Isono insotto tutti i punti di vista, gli infortuni rallentano i miglioramenti. INFORTUNI – Un infortunio a ottobre, un altro in nazionale a novembre, la ricaduta ed infine l’altro stop di gennaio. Quattro problemi fisici in una stagione tormentata per Hakan, che non ha conosciuto pace e non ha fatto vedere la miglior versione di se stesso. Il turco è opaco ed è stato chiaro anche da Torino,ne paga le conseguenze e si sente orfana del suo regista più forte. O per lo meno di quello che dovrebbe essere il più forte, ma che in realtà quest’anno ancora non lo ha dimostrato.DATI – Isono tutti in: aveva il 57% dei duelli vinti e il 54% sulle seconde palle, ora è al 32% e al 31%.