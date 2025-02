Spazionapoli.it - Calciomercato Napoli, Manna è in pole position: colpo per Conte

In casa, in attesa della gara contro il Como, bisogna segnalare una grossa novità in sede di.Ildi Antonio, dopo che nell’ultimo turno di campionato ha guadagnato un punto sull’Inter, ha di fronte a sé un altro match molto importante. Domenica, esattamente alle 12.30, infatti, i partenopei faranno visita al Como di Cesc Fabregas.Quella comasca, come dimostra il successo esterno di domenica scorsa dell’Artemio Franchi contro la Fiorentina di Raffaele Palladino, è sicuramente tra le squadre più in forma di questo momento dell’intero campionato. Tuttavia, in attesa della sfida contro il Como, in casabisogna registrare un importante aggiornamento diinper Zhegrova: le ultimeCome riportato sul proprio profilo ufficiale di X da Ekrem Konur, giornalista e tra i massimi esperti di, il club partenopeo è inper Edon Zhegrova del Lille.