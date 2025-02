Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Zlatan Ibrahimovic prepara il rinnovo di Alessandro Florenzi. Ma c’è solo un motivo per farlo…

Nel prossimoilpensando ad unmade in Italy, per questo si lavora aldi.In casasaranno settimane importanti per gli obbiettivi stagionali, ma saranno anche importanti per la questione relativa ai rinnovi di contratto di alcuni giocatori. Le questioni relative a Mike Maignan e Tijjani Reijnders sono ormai al capolinea, il portiere è vicino aldi contratto fino al 2028 con un ingaggio di cinque milioni di euro, per il centrocampista olandese invece accordo fino al 2030 con ingaggio che sale fino a 3,5 milioni.In ballo ci sono anche i rinnovi di contratto di Christian Pulisic anche lui vicino alla chiusura e Theo Hernandez che nelle prossime settimane dovrà essere discusso per non arrivare ad un anno dalla scadenza senza accordo.