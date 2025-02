Juventusnews24.com - Calciomercato Juve: da Kolo Muani a Renato Veiga, il punto sul futuro dei giocatori in prestito

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24: da, ilsuldeiin. Piani e strategie del club bianconero per ilTuttosport oggi in edicola ha fatto ilsui calciatori che attualmente si trovano allama formalmente sono soltanto di passaggio. Si tratta die Francisco Conceicao.Detto del portoghese che ilriscatterà dal Porto, sugli altri due c’è da trattare coi rispettivi club. Il PSG sarebbe disposto a lasciar partirea fronte di un pacchetto complessivo da 50 milioni di euro, mentre perla sensazione è che non sarà così semplice trattare.Leggi suntusnews24.com