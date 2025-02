Juventusnews24.com - Calciomercato Juve: come si sono inseriti i nuovi arrivati di gennaio? Da Kolo Muani a Renato Veiga, Kelly e Alberto Costa. Thiago Motta si sbilancia così su di loro

Tutte le dichiarazioni di mister Motta

Mister Motta è intervenuto in conferenza stampa per analizzare PSV-Juve soffermandosi anche su come si siano inseriti gli acquisti del calciomercato Juve – «Tutti si sono inseriti molto bene, disponibili e positivi. Domani non ci sarà con noi Renato Veiga perché per la regola non potevamo inserire più di tre giocatori. Kolo Muani si è inserito bene, Alberto Costa anche. Stanno tutti bene e sono nella condizione migliore per iniziare la partita. Totale fiducia in chi giocherà e in chi entrerà. L'obiettivo è entrare agli ottavi e dobbiamo meritarlo».

LA CONFERENZA STAMPA DI THIAGO MOTTA ALLA VIGILIA DI PSV-JUVE