Calciomercato Inter | Thuram al Tottenham? Idea brasiliana per sostituirlo

È un’autentica bomba di mercato quella sganciata da ‘TeamTalk’ suldell’. Secondo il portale inglese, infatti, ilstarebbe pianificando un’operazione da svariate decine di milioni di euro per portare Marcusnel nord di Londra in estate e cercare così di rifondare la squadra dopo una stagione da dimenticare. I nerazzurri, dal canto loro, vogliono farsi trovare già pronti a quest’eventualità e anche per questo, stando a CNN Brasil, starebbero studiando la possibilità di arrivare a Yuri Alberto, centravanti del Corinthians.: l’affare è davvero possibile. Le cifreGli Spurs stanno attraversando una stagione a dir poco travagliata. Il 14esimo posto in campionato con 30 punti dopo 25 giornate (a 13 di vantaggio sulla zona retrocessione dell’Ipswich e ad altrettanti di ritardo da quella per l’Europa del Bournemouth) e la recente eliminazione dalla FA Cup per mano dell’Aston Villa al quarto turno rendono il buon piazzamento nella league phase di Europa League (quarto posto con 17 punti) vana gloria.