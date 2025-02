Internews24.com - Calciomercato Inter, il retroscena: «Due peccati capitali per i nerazzurri»

di Redazione, il mercato non punge: cosa non torna in casa nerazzurra sui nuovi innesti dei meneghiniTuttosport fa il punto sul momento dell’e sul mancato apporto degli innesti in casa nerazzurra. La critica sul.LA SITUAZIONE – «La riconoscenza, nel calcio, si rivela spesso un peccato capitale. Se poi questa si lega a una campagna acquisti che ben poco ha impattato sul valore della squadra, la frittata è fatta. A Torino è andata in campo l’dall’età media più alta dal 1994-95, primo campionato con i tre punti a vittoria: 30 anni e 306 giorni. Al contrario, mai – sempre da trent’anni a questa parte – nel derby d’Italia si era vista una Juve tanto giovane (25 anni e 8 giorni di età media). Questo dimostra perché si sia così ridotto il gap tra i campioni d’Italia e le rivali: la Juventus, ma pure Milan, Atalanta e Napoli, sul mercato si sono rinforzate e hanno ringiovanito organici lavorando soprattutto in prospettiva» si legge sul