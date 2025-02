Internews24.com - Calciomercato Inter, i nerazzurri mettono nel mirino un talento del Bologna: i dettagli

di Redazione, la società nerazzurra tiene d’occhio un giocatore delper la prossima sessione estiva: iSecondo quanto riportato da La Repubblica, la società nerazzurra sta intensificando i suoi sforzi per il2025, concentrandosi su Santiago Castro, giovanedelche si è distinto nella corrente stagione di Serie A. Castro, attaccante argentino classe 2004, ha già collezionato un impressionante bottino di sei gol , attirando l’attenzione di diversi club tra cui proprio l’di Simone Inzaghi. Di seguito, ecco quanto riportato dal quotidiano sul.La strategia del clubista, attualmente, è di pianificare operazioni significative in vista di un potenziale vuoto nel reparto offensivo. Infatti, i contratti di giocatori come Marko Arnautovic e Joaquin Correa scadranno a fine stagione, e le prospettive di un rinnovo sembrano remote.