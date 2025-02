Sport.quotidiano.net - Calcio Serie D. "Approccio sbagliato». La Folgore recupera ma manca l’occasione

Alla fine è stata una domenica favorevole alla capolista Ospitaletto che consacra il suo status di regina del girone B infliggendo il primo ko nel girone di ritorno al ChievoVerona. Anche della Pro Palazzolo che raggiunge il Desenzano battuto a Lodi dal Fanfulla. Non va oltre il pareggio laCaratese che raddrizza la partita con un guizzo di Pedone tre minuti dopo il vantaggio di Messina. Per Carobbio (foto), "primo tempo remissivo da parte nostra, atteggiamento poco giusto in una gara del genere. Nella ripresa siamo venuti fuori bene, abbiamo aumentato il ritmo e con un pizzico di fortuna in più l’avremmo anche portata a casa. È stato un secondo tempo in crescendo, capita spesso ultimamente e ciò significa che stiamo bene, sono segnali positivi". Carobbio sottolinea l’aspetto caratteriale ".