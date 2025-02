Lanazione.it - Calcio. Seconda: San Prospero da tre, Migliarino forza cinque

Leggi su Lanazione.it

Pisa 18 febbraio 2025 – InCategoria si è giocata la ventiduesima giornata di campionato, la settima del girone di ritorno. Ad otto giornate dalla fine della stagione regolare sono ancora tanti gli interrogativi ed è difficile fare pronostici sulla situazione delle pisane. Nel girone A ilVecchiano conquista una bella vittoria fregiandosi di una bella ‘manita’ rifilata in trasferta ai locali del Dallas Romagnano. Uno 0 – 5 pesante firmato dalla tripletta di Aufiero, sempre più capocannoniere del campionato con ventuno centri stagionali, e dalle reti di Montanelli e Bozzi. Quattordici vittorie, tre pareggi esconfitte per la compagine di mister Andreotti, terza in classifica con quarantapunti, dieci in meno della capolista Fivizzanese, e quattro in meno della inseguitrice Carrarese Giovani, squadra ancora alla portata dei biancorossi.