Calcio / Risultati e marcatori 10° giornata campionato Allievi regionale e provinciale

caratterizzata dalla sconfitta, la prima in assoluto del Moie Vallesina, che comunque resta la leader del Girone B della faseVALLESINA, 18 febbraio 2025 – Primadel gidi ritorno e la sorpresa della prima sconfitta in asosluto del Moie Vallesina, girone B fase, che cede in casa al Tolentino. Poi tanto divertimento, tanti gol e tanti giovani che continuano ad esprimersi al meglio mettendosi all’attenzione degli allenatori ed osservatori.REGIONALI U17 – GIRONE Acaratterizzata da 18 gol complessivi (tripletta di Delmonte, doppietta di Sartini) con due successi in campo esterno e due pareggi con gol. Comandano sempre K Sport Montecchio Gallo e Vigor Senigallia. In testa alla classifica cannonieri sempre Carburi del Villa San Martino10 – K Sport Montecchio Gallo-Urbino 3-2 Delmonte, Delmonte, Delmonte, Bocci CSI Delfino Fano-Biagio Nazzaro 0-4 Galeazzi, Angri, Galeazzi, Tanfani Valfoglia-Vigor Senigallia 1-2 Biagiotti,Sartini, Sartini Senigallia-Palombina Vecchia 1-1 Marinelli Villa San Martino-Fossombrone 2-2 Abruciato, Carburi, Marini, Di Paoli– Reti 10 – Carburi (Villa San Martino); reti 9 – Lagrasta (K Sport Montecchio Gallo); reti 7 – Bocci (Urbino), Sartini (Vigor Senigallia, Bocci (Urbino)Classifica – Vigor Senigallia, K Sport Montecchio Gallo 25; Villa San Martino, Fossombrone 17; Biagio Nazzaro 15; Senigallia, Palombina Vecchia 14; Urbino 7; Delfino Fano 7; Valfoglia 0REGIONALI U17 – GIRONE B26 reti realizzate in un sol turno con una partita ancora da giocare.