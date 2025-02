Sport.quotidiano.net - Calcio prima e seconda categoria. Sorridono Ponte a Cappiano e Montaione. Le due empolesi rimangono a bassa quota

Doppio successo nel girone G dipere Aurora, dopo lo scontro diretto della precedente giornata vinto dai calligiani. I primi hanno infatti regolato 3-1 la Volterrana, accorciando così le distanze dagli ospiti, attualmente quarti con 38 punti, salendo a 34 punti e portandosi a meno due dalla zona play-off. Pronto riscatto, invece, per l’Auroraa cui è stato sufficiente un gol per espugnare il campo del fanalino di coda La Fornace. I ragazzi di coach Razzanelli raggiungono così il bottino di 29 punti mantenendosi fuori dalle ‘sabbie mobili’ della classifica. Posizioni pericolose della graduatoria dove invece continuano a stazionare nel raggruppamento F della stessale due compaginiAvane e Santa Maria. Ai gialloneri non è bastata una rete di Giorgetti per uscire indenni dal campo del Real Peretola, vittorioso 2-1, mentre i gialloblù di Tamburini hanno invece fermato la corsa della matricola terribile La Lanterna.