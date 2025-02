Oasport.it - Calcio: il Genoa batte il Venezia 2-0 nel positicipo di Serie A. Si complica la situazione dei lagunari

Ilile si allontana ulteriormente dalla zona retrocessione. Questo è l’importante responso del posticipo valido per la venticinquesima giornata diA 2024-2025 di. Un risultato fondamentale per gli uomini di Viera, maturato solo nelle battute finali dell’incontro. Dopo ben ottantuno minuti conclusi con un nulla di fatto, i rossoblu passano in vantaggio all’82’ con una vera perla firmata di Pinamonti, concretizzata grazie a Leali, bravo a passare la sfera ad Ekuban, il quale a sua volta serve il centravanti bucando sotto l’incrocio. Icercano quindi la reazione disperata, ma all’86’ subiscono il colpo del K.O definitivo ad opera di Cornet, assistito alla perfezione ancora da Ekuban e lesto nell’imre in rete sulla destra. Sale quindi all’undicesimo posto la formazione genovese, che oggi festeggia il trentesimo punto del Campionato.