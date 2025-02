Ilrestodelcarlino.it - Calcio: il dibattito sullo stadio : "Scelta scellerata vent’anni fa. Ma ora si può fare con i privati"

Lo? Un problema irrisolto da troppi anni. L’ex consigliere comunale Massimo Cesarini riavvolge il nastro: "Non è una novità che lorisulti inadeguato sia sotto il profilo strutturale che sotto quello dell’ordine pubblico essendo situato nel bel mezzo di un quartiere popoloso. Circa 20 anni fa, quando sedevo nei banchi del consiglio comunale in quota alla maggioranza avevo fortemente sostenuto, unitamente ad altri consiglieri, la necessità di dotare la città di un nuovoadeguato alle esigenze calcistiche del tempo. Tale spinta si concretizzò in un atto di indirizzo del consiglio comunale che ne prevedeva la sua realizzazione unendo le forze del pubblico con quelle del privato". Alla Torraccia. "Si era individuata un’area vicina al palazzo dello sport della Torraccia pensando di realizzare in quella zona la nuova cittadella dello sport; lì doveva realizzarsi il nuovo, con anche punti di ristoro, unitamente ad almeno un campo di allenamento.