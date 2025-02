Lanazione.it - Calcio. Giovanile: pari d'Elite nel derby pisano

Pisa 18 febbraio 2025 – Rush finale intenso nei campionati regionali con tante pisane in lotta per i rispettivi obbiettivi. Nella Juniores Regionaleildi alto livello tra San Giuliano e Fratres Perignano si è concluso a reti bianche (0 – 0), in una gara molto combattuta tra le due compagini. Fratres Perignano quinto, San Giuliano nono nel massimo campionato regionale. Nel regionale Mobilieri Ponsacco sempre più vicini alla meta: tremendo 7 – 1 interno rifilato al Castiglioncello. La Bellaria Cappuccini si aggiudica ilcontro il Cenaia per 2 – 0, mentre il Fornacette conquista tre punti preziosi riuscendo a battere il Venturina di misura (1 – 0). Il San Miniato Basso conquista un punto sul campo del San Miniato di Siena pareggiando a reti bianche (0 – 0) e con lo stesso risultato finisce iltra il Pisa Ovest e l’Urbino Taccola.