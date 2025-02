Sport.quotidiano.net - Calcio Dilettanti. Pavullo, mister Russo si dimette. In D Zenith verso la penalizzazione

Ancora acque agitate sulle panchine di Prima categoria. Dopo i cambi a inizio 2025 di Solignano e Valsa, ieri è toccato alche ha accetto le dimissioni diVincenzo. "Ringraziamo ilper il lavoro molto serio svolto in questi mesi – si legge nel comunicato - purtroppo vari fattori hanno causato il mancato raggiungimento dei risultati attesi". I frignanesi sono terz’ultimi in Prima "D" con 18 punti, +4 sul fanalino Quarantolese e +2 sul Lama (che ha una gara in meno) e vengono da 2 ko di fila, l’ultimo 3-0 a San prospero con la Vis. Possibile anche una soluzione interna, con i nomi dal settore giovanile di Filippo Tonelli (già in Terza alla Fonda) e Maruan Sirajeddin. Valutazioni in corso anche sulla panchina della Mirandolese, dopo i 3 ko di fila (4 nelle ultime 5) e lo 0-3 di Polinago: a rischioAndrea Govoni, che dopo il subentro a Bonissone ha colto 9 punti in 10 gare.