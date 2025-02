Anteprima24.it - Calcio a 5: Sporting Arechi a un passo dal trionfo, ma il Barra segna nel finale e vince 4-3

Tempo di lettura: < 1 minutoBeffa casalinga per la Womendi Pellezzano, che dopo un primo tempo dominato e chiuso sul 2-0, subisce una clamorosa rimonta nella ripresa, perdendo 3-4 contro l’Orgoglio Campano. La partita sembrava indirizzata sui binari giusti, ma un blackout nella seconda frazione di gioco ha permesso alle ospiti di ribaltare il risultato con tre gol in pochi minuti. La reazione della squadra di Pellezzano è arrivata con la rete di Contursi, che ha siglato la sua doppietta personale riportando il punteggio sul 3-3. Quando ormai il pareggio sembrava scritto, a tre minuti dal termine è arrivata la rete decisiva delle avversarie, lasciando l’con l’amaro in bocca.Le marcature per la squadra di mister Gaeta portano la firma di Contursi (doppietta) e De Angelis.