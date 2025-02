Ilgiorno.it - Calcinatello, tentato assalto paramilitare al caveau della Mondialpol: sentenze definitive, ma la banda è latitante

(Brescia) – Le condanne sono diventate, ma alcuni imputati sono irreperibili. A partire dal capoe i complici residenti a Cerignola, in provincia di Foggia, e che a questo punto dovrebbero andare in carcere. È quindi caccia all'uomo dopo la sentenzaCassazione che ha dichiarato illegittimi i ricorsi di 11 dei 29 componenti del gruppo che tentò l'aldi, nel Bresciano, l'11 marzo 2021. Un colpo - bloccato quando già laaveva caricato le armi ed era pronta a partire dal covo per andare verso l'obiettivo - che avrebbe potuto fruttare 83 milioni di euro, tanto quanto era contenuto nel deposito bresciano quella sera. La Polizia era infatti riuscita a fare irruzione nel capannone di Cazzago San Martino, sempre nel Bresciano, dove il gruppo operativo si stava preparando a entrare in azione con tecniche e potenza di fuoco paramilitari.