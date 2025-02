Quotidiano.net - Calciatori e soubrette, le coppie più famose del passato e del presente

Il legame tra veline eè uno dei più iconici del mondo dello spettacolo italiano, con numerosi esempi di storie d’amore che hanno fatto parlare a lungo. Nonostante ultimamente sembri essere meno in voga, il connubio tra showgirl e giocatori resiste ancora. Almeno in qualche caso. Quel che è certo è che le storie tra le une e gli altri, spesso turbolente e passionali, sono sempre ben impresse nell'immaginario collettivo, tra nascite, separazioni e nuove unioni. Ilary Blasi e Francesco Totti In questo novero spicca senza dubbio la relazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. La conduttrice – che è stata una delle più amate letterine di ‘Passaparola’ nei primi anni Duemila – e l’ex capitano della Roma si sono sposati nel 2005 dopo tre anni di fidanzamento e hanno avuto tre figli: Cristian, nato il 6 novembre 2005, Chanel, nata il 13 maggio 2007 e Isabel, nata il 10 marzo 2016.