Juventusnews24.com - Cagliari Juve, i rossoblù si allenano per la sfida di domenica: nella seduta di oggi si rivede a parte un titolare!

di RedazionentusNews24, isi sono allenatigiornata di: hanno recuperato, seppur parzialmente, un giocatore importanteIlsi è allenatopomeriggio per preparare al meglio lacontro lantus. Al termine dell’allenamento la società ha pubblicato la seguente nota ufficiale.COMUNICATO – «Al CRAI Sport Center è iniziata la settimana che porta alla prossimadi campionato: isi preparano ad accogliere all’Unipol Domus lantus, gara in programma23 febbraio alle ore 20.45. La squadra si è ritrovata questo pomeriggio: ladi allenamento è cominciata con dei lavori di attivazione tecnica. A seguire serie di partitelle giocate su campo ridotto e, per chiudere, esercitazioni atletiche.Lavoro personalizzato per Gianluca Gaetano.