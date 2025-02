Frosinonetoday.it - Cade il secondo palo della luce in pochi giorni

Leggi su Frosinonetoday.it

un altroa Frosinone. Dopo quello in via Fosse Ardeatine di qualche settimana fa, ora è caduto un altrodell'illuminazione pubblica, questa volta nella zona bassacittà, a MadonnaNeve.Per fortuna non ci sono danni a persone o cose, anche grazie alla.